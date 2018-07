Sindacato: Cisl, ok a misurare rappresentanza ma processo già avanzato

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Il tema della misurazione della rappresentanza e della rappresentatività dei sindacati è un tema che appassiona molto la politica e sul quale spesso si fa anche tanta propaganda". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra commentando le parole del Ministro del Lavoro sulla rappresentanza sindacale. "Vogliamo rassicurare il ministro del Lavoro, Di Maio che il sindacato non solo è disponibile a misurare la propria rappresentanza e a farlo con un processo pubblico, trasparente e verificabile, ma abbiamo già assunto iniziative in tale direzione facendo accordi, definendo convenzioni con le istituzioni e coinvolgendo in ogni passaggio il Ministero del Lavoro per realizzare il processo entro tempi brevi. Al ministro ricordiamo che misurazioni molto precise sono già in vigore nel pubblico impiego, sono in attuazione nel settore industriale ed in via di definizione nei settori più frammentati come commercio e artigianato", sottolinea Sbarra. "E' sbagliato ed ingiusto - rileva- dare l'impressione che il processo sia tutto da fare, mentre invece siamo in una fase molto avanzata di raccolta dei dati che potrebbe portare nei prossimi mesi alle prime certificazioni, se ci sarà la piena collaborazione operativa, senza pregiudizi, di tutti i soggetti coinvolti nel processo. La Cisl vuole fortemente una misurazione di vera consistenza di tutte le parti sociali proprio per contrastare i contratti pirata e in dumping creati da soggetti per nulla o poco rappresentativi. Chiediamo dunque al ministro Di Maio di collaborare in questa azione indispensabile per contrastare precarietà e forme di salario sottopagate".