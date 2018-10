Sicurezza: Tofalo, per nomine vertici percorso condiviso e partecipato (2)

(AdnKronos) - "Allo stesso modo -assicura ancora il sottosegretario- il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha studiato personalmente ed in modo approfondito lo scacchiere nazionale delle competenze relativamente i Servizi e farà le scelte migliori, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni. L'attenzione che ha per il comparto Intelligence è dimostrata dal fatto che ha tenuto per sé le deleghe sulla gestione del sistema informativo italiano". "In queste ore c'è chi interroga il Parlamento sulla base di indiscrezioni messe sul tavolo da chi non confida nel cambiamento e baratta un miglioramento dell'Italia con un ipotetico credito da vantare dopo l'eventuale fallimento del Paese. Il governo del cambiamento -conclude Tofalo- porterà a termine una rivoluzione gentile grazie a chi dimostrerà di voler sacrificare qualcosa di personale in nome di un obiettivo collettivo. Abbiamo la testa dura, chi vede solo se stesso come soluzione per i problemi del Paese senza mettere idee sul tavolo del ragionamento si sarà fatto fuori da solo..."