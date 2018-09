Sicurezza stradale: Toninelli, ok a legge su seggiolini, grande orgoglio

Roma, 25 set. (AdnKronos) - ?E' con grande orgoglio che plaudo all'approvazione in via definitiva, da parte del Parlamento, della legge che rende obbligatoria, al più tardi da luglio 2019, l'installazione di dispositivi anti abbandono sui seggiolini auto". A dichiararlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in una nota. "Mi sono impegnato sin dal primo giorno al Mit - sottolinea - perché questo avvenisse, e il via libera di oggi segna un traguardo molto importante. Grazie al Parlamento per questo gesto di alto senso civico, che fa diventare realtà uno dei primi impegni che ho assunto da quando lavoro in questo dicastero?. ?Ora ? annuncia il Ministro - in legge di Bilancio stanzieremo le risorse necessarie a prevedere un credito d'imposta che aiuti economicamente le famiglie nell'acquisto di questi dispositivi salva-bebè. Perché è giusto che lo Stato tuteli la sicurezza dei propri cittadini, a partire da quelli più piccoli. E perché è assurdo perdere un figlio o un nipote per una mera distrazione, che può potenzialmente capitare a chiunque?. ?Questa legge ? conclude Toninelli - nasce proprio dall'idea di evitare tragedie come quelle di bambini morti in auto perché dimenticati dai genitori. Ora, grazie a semplici dispositivi elettronici fissati sui seggiolini auto, sarà garantita maggiore sicurezza ai bimbi e anche ai loro genitori?.