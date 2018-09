Sicurezza stradale: Gelmini, belle notizia ok a ddl seggiolini

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "L'ok definitivo al ddl sui #seggiolini salva-bebè è una bella notizia. Parlamento ha dimostrato lungimiranza per un provvedimento che salverà la vita a tanti bimbi. Grazie a Meloni, alla collega Bergamini e ai deputati FI in Comm Trasporti che hanno lavorato per questo traguardo?. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.