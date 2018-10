Sicurezza: Salvini, rispetto per Costituzione ma prima italiani

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Il Presidente Mattarella ha richiamato, con una lettera allegata alla firma del mio decreto, l'articolo 10 della Costituzione: figurarsi, io li voglio rispettare tutti gli articoli della Costituzione, italiana, italiana. Quindi per me la Costituzione vale dal primo all'ultimo articolo". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in una diretta video sul suo profili Facebook. "Prima gli italiani -aggiunge- significa che mio dovere è rispondere dello stipendio che voi mi pagate, garantendo il diritto alla sicurezza, al lavoro, alla vita, alla pensione, alla salute dei cittadini italiani. (segue)