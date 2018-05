Sicurezza: firmato protocollo tra Polizia di Stato e Ferrovienord (2)

(AdnKronos) - Nella prassi la Convenzione comporterà lo svolgimento da parte della Polfer di mirati servizi di vigilanza scalo e pattugliamento lungo la linea ferroviaria; supporto all'attività di Polizia in termini di dotazioni tecnologiche (telefoni, hardware e software) e logistiche. Dall'inizio dell'anno il Compartimento Polfer Lombardia ha effettuato 11.032 servizi di vigilanza, 2.693 pattugliamenti lungo linea, 3.406 pattuglie bordo treno con 7.974 treni scortati. 135 gli arrestati, 792 i denunciati e 27.000 di identificati. Si è registrato un costante calo nei furti in stazione, passati dai 1.436 del 2014 agli 848 del 2017 (-40%). In diminuzione le aggressioni al personale ferroviario (-53%), con il passaggio da 148 episodi del 2016 ai 70 del 2017. In calo, in particolare, le aggressioni fisiche (-31%), passate da 85 a 59.