Sicurezza: De Corato, Lombardia ha chiesto più volte aumento agenti PolFer

Milano, 28 set. (AdnKronos) - L'assessore della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, rivendica il suo impegno per una maggior sicurezza sui treni, attraverso militari e uomini in divisa, dopo le parole del consigliere Dario Violi. "Violi forse non si è accorto che negli ultimi anni ha governato la sinistra. Da consigliere e da quando sono assessore, Regione Lombardia ha chiesto più volte l'adeguamento degli agenti della Polfer, sottolineando che 590 sono un numero esiguo per controllare tutta la rete ferroviaria lombarda ed inoltre, ho più volte evidenziato l'importanza di posizionare militari nelle stazioni e sui treni", spiega l'assessore a Sicurezza e Immigrazione in una nota. "La Regione - dice - con le proprie risorse ha finanziato le guardie giurate per sopperire all'assenza di una risposta da parte dei governi precedenti. Evidentemente il conigliere Violi, dopo lo stress per la campagna elettorale, è andato a riposarsi sulla Luna o su Marte e non si è più interessato all'argomento sicurezza sui treni. Le guardie giurate in questo periodo hanno svolto un ruolo di controllo e di deterrenza contro l'illegalità sui convogli Trenord. Violi fa parte di una maggioranza di governo, ora, invece di farneticare con congetture prive di ogni riscontro, solleciti il suo Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ad inviare l'esercito sui treni", conclude.