Sicilia: Trizzino (M5s), collegato inutile, Miccichè chiuda sessione bilancio

Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - "Siamo in sessione finanziaria da dicembre. La Regione è congelata, siamo impantanati sul cosiddetto collegato, una norma inutile, che non serve a niente se non ad accontentare gli amici. Dentro non ci sono norme economiche come dimostra il balletto del provvedimento da una commissione all'altra. Eppure essendo aperta questa sessione finanziaria ci viene impedito di fare leggi semplici". Lo ha detto il parlamentare del M5s all'Assemblea regionale siciliana, Giampiero Trizzino, a proposito dello stallo in cui da mesi versi Sala d'Ercole alle prese con continui rinvii del collegato, che contiene le norme stralciate dalla Finanziaria. "Chiediamo a Miccichè di chiudere la sessione di bilancio - ha concluso -+, si approvi questa legge inutile e si passi ad altre norme che servono a risolvere le emergenze della Sicilia, prima tra tutte quella dei rifiuti".