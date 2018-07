Sicilia: trasferimenti regionali alle dighe, incontro sindacati-Regione

Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - Ridefinire i criteri con cui procedere alla mobilità dei dipendenti regionali e il loro trasferimento alle dighe siciliane. E' stato questo l'oggetto dell'incontro di oggi fra i dirigenti regionali del Dipartimento Acqua e Rifiuti e i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. "Premesso che quello della guardiania delle dighe è un servizio essenziale, ragione per cui stiamo collaborando con l'amministrazione per trovare la soluzione migliore in tempi rapidi, i compiti che il personale sarebbe chiamato a svolgere sono complessi e non tutti sono in grado di svolgerli - affermano Gaetano Agliozzo e Clara Crocè (Fp Cgil), Paolo Montera e Fabrizio Lercara (Cisl Fp), Enzo Tango e Luca Crimi (Uil Fpl). "Questo conferma che la Regione stava procedendo in maniera impropria: non si possono cambiare le mansioni a un lavoratore senza prima avergli permesso di accedere a percorsi di formazione e riqualificazione" aggiungono i sindacati che al tavolo hanno avanzato alcune proposte come un avviso di mobilità volontaria, la predisposizione di appositi incentivi e la verifica da parte dell'amministrazione della possibilità di utilizzare lavoratori di altri enti più affini come Eas, Esa e Consorzi di bonifica. "Sugli ultimi due punti - dicono - l'assessorato alla Funzione pubblica ha garantito che si attiverà per verificarne la fattibilità".