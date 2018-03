Sicilia: stop a terzo mandato per sindaci piccoli Comuni, Ars boccia ddl

Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Si ferma l'iter del ddl sul terzo mandato per i sindaci dei comuni siciliani con popolazione fino a tremila abitanti. L'Ars ha infatti bocciato il ritorno in Commissione del testo promosso dal capogruppo di Fi Giuseppe Milazzo. "Oggi abbiamo rispedito al mittente la norma sul terzo mandato dei sindaci -ha detto il deputato regionale e responsabile del movimento #CambiAmolaSicilia Vincenzo Figuccia-. Non si possono creare feudi nei comuni consentendo che reucci si facciano detentori di potentati, capaci di gestire servizi essenziali, appalti e strutture come se fossero proprietà privata".