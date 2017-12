Sicilia: sindaco Avola, più sicurezza? Impossibile senza risorse

Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - Il tema della "legalità e della sicurezza" in primo piano, ma senza dimenticare che "senza risorse è impossibile realizzarle". Così il sindaco di Avola Luca Cannata commenta le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in merito a un piano 'Law&Order' per la Sicilia. "La sicurezza è tra le priorità delle amministrazioni locali - dice all'Adnkronos il sindaco azzurro - sia per quanto riguarda gli atti di violenza subiti dagli amministratori sia per i cittadini". Proprio prima di Natale il primo cittadino ha ricevuto una busta con tre proiettili e lo stesso giorno, racconta, "un cittadino che voleva parlare col sindaco e non poteva più aspettare ha distrutto l'auto comunale che utilizzo". Perché i sindaci rimangono "il front office sia per rispondere ai bisogni della comunità, sia quando devono rispondere di scelte operate sul territorio e che magari danno fastidio a qualcuno". Una "situazione esplosiva" che a una "maggiore e legittima" richiesta di sicurezza proveniente dalla cittadinanza affianca la mancanza di risorse. "In questi giorni di vacanza - afferma Cannata - ho sentito gente che si lamentava perché era costretta ad andare a controllare i terreni per scongiurare il pericolo dei furti. E' vero, i Comuni dovrebbero poter garantire la sicurezza, ma per assumere qualcuno ci vogliono le risorse e con i tagli che abbiamo subito non ne abbiamo".