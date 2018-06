Sicilia: sindacati, Riscossione deve essere liquidata

Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Riscossione Sicilia "va liquidata senza indugi e funzioni e personale devono passare all'Ente nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione". E' questa la posizione che i rappresentanti di Fisac Cgil, Ugl credito e Unisin hanno espresso oggi durante l'audizione in commissione Bilancio dell'Ars. Secondo i sindacati "non servirebbe né una ricapitalizzazione della società siciliana né la creazione di un nuovo ente regionale con investimenti e costi elevati che la Regione non può permettersi". La richiesta al governo regionale, messa nero su bianco su un documento presentato alla II commissione, è di avviare "in tempi rapidi il dialogo con il nuovo governo nazionale per poi riferire al parlamento regionale i risultati ottenuti". La Sicilia, sottolineano i sindacati, "ha bisogno di un gestore della riscossione efficiente e che costi meno al contribuente siciliano". Riscossione, aggiungono, "è una società strutturalmente in perdita" e non per il costo del personale, "inferiore a quello della omologa società di riscossione italiana", ma "per misure di compensi stabiliti dallo Stato e misurati sul funzionamento dell'ente di Riscossione nazionale che non possono essere sufficienti per un ente che gestisce una sola regione povera come la Sicilia" e per una "gestione devastante".