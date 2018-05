Sicilia: sindacati inquilini, subito rilancio edilizia abitativa pubblica

Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - I sindacati degli inquilini hanno scritto al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, agli assessori e ai capigruppo dei partiti all'Ars per chiedere "il rilancio dell'edilizia abitativa pubblica attraverso un'attenta e intelligente riforma che non si limiti a disegnare l'architettura degli enti ma guardi al buon vivere dell'utenza e alla salvaguardia del patrimonio". Sunia, Sicet e Uniat chiedono "l'apertura immediata" di un confronto e puntano il dito contro "una sanatoria come quella varata dall'Ars" che, a loro parere, "acuisce le disfunzioni del sistema". Al governo regionale sollecitano "un confronto sul tema del diritto alla casa per i ceti sociali meno abbienti e in difficoltà e sulla qualità del vivere e dell'abitare nei quartieri di edilizia residenziale pubblica". Fra le proposte dei sindacati la costituzione di un osservatorio regionale sulla condizione abitativa; il finanziamento certo e continuo del settore e il suo rilancio con il definitivo superamento dei piani di svendita; l'elaborazione di un programma annuale di riqualificazione del patrimonio; la riunificazione di tutto il patrimonio pubblico in un territorio in capo a un unico ente; la rivisitazione delle norme e dei regolamenti su canoni, morosità incolpevole, mobilità, accesso, auto riqualificazione, autogestione, permanenza, decadenza, l'accorpamento degli attuali 10 enti in base a un numero prefissato di alloggi gestiti e altro.