Sicilia: seduta accesa all’Ars, opposizioni ‘Musumeci venga in Aula’

Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Seduta d'Aula infuocata oggi a Sala d'Ercole dopo la decisione di ieri di rinviare il collegato alla finanziaria in commissione Bilancio e il video del presidente della Regione, postato in tarda serata sul suo profilo Facebook, in cui annuncia di essere pronto alle dimissione se "sulla strada delle riforme, il parlamento dovesse mettersi di traverso". A chiedere le dimissioni del governatore oggi sono state le opposizioni che hanno criticato la sua assenza dall'Aula. Il deputato pentastellato Francesco Cappello ha chiesto di convocare il governatore "affinché riferisca sul proseguo e sul futuro di questa legislatura. Altrimenti - ha detto - è meglio che questo parlamento venga sciolto e che ci si ripresenti ai siciliani con nuove elezioni". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il deputato dei Centopassi Claudio Fava: "Mi sarei aspettato la presenza del presidente oggi in Aula, perché questa è la sede della discussione e non una pagina Facebook. Il governo porti in Assemblea le sue cosiddette riforme e sia consentito al parlamento di esprimersi. Altrimenti il presidente Musumeci non minacci dimissioni, le rassegni".