Sicilia: seduta accesa all’Ars, opposizioni ‘Musumeci venga in Aula’ (2)

(AdnKronos) - Polemica anche Sicilia futura: "Il presidente della Regione non attacchi il parlamento regionale ma piuttosto i parlamentari della sua maggioranza che lavorano per boicottarlo - ha detto il capogruppo Nicola D'Agostino - Ha additato responsabilità ad altri ma non ha voluto vedere che le resistenze al cambiamento sono nella sua stessa maggioranza. Con questo centrodestra sono tornati più prepotenti gli appetiti del passato e c'è chi coltiva la speranza di tornare a vecchie e cattive abitudini". L'Aula è stata sospesa e aggiornata alle 16, dopo la capigruppo fissata per le 15.