Sicilia: Scoma (FI), Figuccia attacca Miccichè per avere visibilità

Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Vorrei ricordare al deputato regionale Figuccia, che evidentemente soffre di una qualche sindrome che gli procura delle forti perdite di memoria, che da alcuni mesi non fa più parte di Forza Italia, ma di un altro gruppo, chissà per quanto tempo ancora. Faccia all'interno del suo gruppo parlamentare quello che meglio crede, se glielo lasceranno fare, e non si preoccupi di Forza Italia a meno che non voglia fare il dittatore in casa d'altri". Così il vice coordinatore di Forza Italia in Sicilia Francesco Scoma replica al deputato dell'Udc che oggi aveva sottolineato l'inopportunità per Gianfranco Miccichè di essere al contempo presidente dell'Ars e coordinatore azzurro nell'isola. "Gli vorrei consigliare - aggiunge - di smetterla con questo continuo attacco al Presidente dell'Ars che sta svolgendo il suo ruolo politico e istituzionale in maniera impeccabile, solamente per avere tribuna e visibilità sui media. Cambi registro e trovi altre fonti per non cadere nell'oblio, visto che anche i bambini hanno compreso che le sue dimissioni da assessore ai Rifiuti non avevano nulla a che vedere con la questione degli stipendi ai dipendenti dell'Ars, ma per palese inconsistenza e incapacità amministrativa. Meglio la protesta che la proposta. Più complicato è trasformare i problemi in soluzioni".