Sicilia: Scoma (Fi), conti in ordine? Balle propinate dal Pd ai siciliani

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - "Bilancio regionale risanato. Conti pubblici in ordine. Fatto. Questi gli slogan del Pd di crocettiana memoria che hanno invaso la Sicilia nella campagna elettorale scorsa. Adesso sappiamo con certezza che erano balle propinate ai siciliani. L'operazione verità sui conti della Regione siciliana ha certificato un debito consolidato di 8 miliardi, che ha un costo di 360 milioni di euro l'anno, oltre a debiti fuori bilancio per altri 120 milioni di euro di cui 30 in corso di istruttoria. Bene hanno fatto il presidente Musumeci e l'assessore Armao a fare questa ricognizione e a mettere al corrente i cittadini sullo sfacelo trovato". Lo afferma il vice commissario di Forza Italia in Sicilia Francesco Scoma. "Da questi dati - aggiunge - si evince che il malgoverno crocettiano, e dei partiti che lo hanno garantito, ha prodotto macelleria sociale, povertà nelle famiglie, le regalie miliardarie, di soldi dei siciliani, date a Renzi in cambio di nulla, e un aumento a dismisura dei debiti. Ma in compenso sono stati maestri nelle clientele. Bravi".