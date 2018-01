Sicilia: Razza, presto circolare su modi e tempi assunzioni sanità

Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Nel corso dell'audizione dinnanzi alla VI Commissione parlamentare ho riferito anche delle iniziative che le aziende sanitarie intendono intraprendere in tema di lavoro e stabilizzazione, anticipando che l'assessorato alla Salute sta compilando una circolare in cui vengono delineati modalità e tempi, anche per uniformità a tutto il sistema sanitario". Lo afferma l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. "La parziale ridefinizione della rete ospedaliera - chiarisce - non può determinare alcun ritardo in quanto le procedure previste dalla normativa vigente si affiancano al lavoro che faremo nelle prossime settimane. Di questo e di ogni ulteriore dettaglio intendo discutere con le parti sociali, che ho iniziato a incontrare la scorsa settimana e che continuerò a ricevere secondo un calendario al quale si sta lavorando compatibilmente con le esigenze di ciascuno degli attori coinvolti". Razza, confermando il rispetto che si deve ai cronisti, sottolinea che "il presidente della Regione siciliana ha costantemente invitato gli assessori a fare parlare gli atti, proprio per evitare che, specie su questioni serie come i concorsi in sanità, si possa scivolare in poco opportune suggestioni".