Sicilia: panifici chiusi due domeniche al mese, panificatori ‘Soluzione piratesca’

Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - "Una soluzione piratesca". Così Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e Confesercenti bocciano il decreto dell'assessore regionale alle Attività produttive Girolamo Turano, pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale della Regione, che prevede la chiusura dei panifici per due domeniche al mese. "Anche questa volta le nostre richieste sono rimaste inascoltate. Sarebbe il caso di dire come prima peggio di prima" sottolineano le cinque organizzazioni, facendo riferimento al precedente decreto dell'assessore Mariella Lo Bello. Nel nuovo provvedimento ci sarebbero "profili di illegittimità e passaggi anomali e incongruenti", oltre a "violare espressamente la direttiva Bolkestein", tanto che le organizzazioni stanno valutando "se intraprendere, congiuntamente, apposite azioni legali". Da parte dei panificatori c'è comunque una grande delusione. "Non comprendiamo l'atteggiamento dell'onorevole Turano che ci ha regolarmente convocati, ci ha ascoltati, ma alla fine ha agito senza tener conto delle nostre proposte - dicono - Siamo profondamente rammaricati per come sono andate le cose, anche perché, dopo i primi positivi incontri, confidavamo nella sua riconosciuta sensibilità e disponibilità per potere sanare e migliorare il decreto Lo Bello. Invece gli errori sono stati semplicemente e irresponsabilmente replicati, i cui effetti, deleteri, continueranno a ripercuotersi sull'attività dei panificatori, pronti a mobilitarsi per manifestare il loro disagio".