Sicilia: Pagano (Lega), estraneo a voto di scambio, notizia su nessun giornale

Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - "Neppure una riga oggi sui giornali della notizia che i fratelli Caputo non ingannarono gli elettori alle ultime elezioni regionali in Sicilia, non ci fu alcun attentato ai diritti politici dei cittadini. Neppure una riga sul fatto che, conseguentemente e inevitabilmente, cadono tutte le accuse anche nei miei confronti, quale 'istigatore' della condotta di Caputo come invece sosteneva la procura di Termini Imerese". Così il deputato della Lega Alessandro Pagano commentando le motivazioni con cui il tribunale del riesame ha revocato gli arresti domiciliari ai fratelli Mario e Salvino Caputo, indagati per attentato ai diritti politici dei cittadini. Pagano chiederà con il suo legale l'archiviazione della sua posizione processuale. "Accuse nei miei confronti che, ricordo e ribadisco ancora una volta, non c'entravano nulla col voto di scambio - aggiunge - Quello era un altro filone di indagini che non mi riguardava. Eppure qualche giornale ancora oggi continua a fare confusione, tra sciatteria e comodità mediatica. Accostarmi anche nei titoli, per sintesi giornalistica, all'espressione 'voto di scambio' è disinformazione".