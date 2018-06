Sicilia: Pagano (Lega), estraneo a voto di scambio, notizia su nessun giornale (2)

(AdnKronos) - Secondo Pagano "le motivazioni rese pubbliche dal tribunale del riesame di Palermo sono state letteralmente ignorate dai media, se non da qualche sito online". E aggiunge: "Eppure per giorni i vari giornali, da quelli nazionali ai locali, ci sguazzarono quando lo scorso 4 aprile uscì la notizia che i vertici regionali della Lega erano stati indagati, guarda caso lo stesso giorno in cui Salvini salì al Quirinale la prima volta per le consultazioni. Vennero sollevate, strumentalmente, forti polemiche mediatiche e politiche, causando un danno di immagine e politico a me e al partito. Naturalmente non è stata la prima e non sarà neppure l'ultima volta che si verificheranno casi di malagiustizia e di questo tipo di informazione. E' chiaro che, per quanto potrò, mi opporrò e lavorerò affinché questo sistema della giustizia malato sia cambiato".