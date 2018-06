Sicilia: Musumeci incontra vertici Rfi (2)

(AdnKronos) - Secondo Musumeci, la Sicilia "è una terra saccheggiata, da terzo mondo, che per avviare un processo di rinascita ha bisogno, da subito, di un cambio di passo: tratte veloci, stazioni decorose, reti efficienti. Solo in questo modo potrà diventare una Regione appetibile da parte di chi vuole investire". Da parte dell'ad di Rfi il governatore ha ricevuto dimostrazione di grande disponibilità. "La Sicilia -ha detto Gentile- è al centro delle politiche di investimento di Rfi, con l'obiettivo di dotare la regione di infrastrutture efficienti e utili per i cittadini e recuperare il gap attuale". In particolare, Gentile ha confermato che entro fine mese verranno completati i lavori del passante di Palermo, con riattivazione della linea per l'aeroporto prevista ad agosto; l'elaborazione del progetto definitivo dei lotti finanziati entro il primo semestre del 2019 e dei restanti lotti entro il secondo semestre 2019 per la velocizzazione della Palermo-Catania; la gara, a inizio del prossimo anno, per la tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina-Catania; il ripristino del collegamento Catania-Caltagirone entro la fine del 2018; la conclusione della progettazione per il ripristino della tratta da elettrificare Palermo-Trapani (via Milo); la realizzazione della nuova fermata di Acireale.