Sicilia: Musumeci incontra rettori università ‘Avviare collaborazione’

Palermo, 8 gen. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto a Palazzo d'Orleans i rettori delle quattro università siciliane. All'incontro erano presenti Fabio Mazzola, prorettore vicario di Palermo, Francesco Basile di Catania, Pietro Navarra di Messina (insieme al prorettore Emanuele Scribano) e Giovanni Puglisi della ?Kore' di Enna. Alla riunione hanno partecipato anche gli assessori alle Finanze, Gaetano Armao, all'Istruzione e Formazione professionale, Roberto Lagalla e alla Salute, Ruggero Razza, oltre al segretario generale della Presidenza della Regione, Maria Mattarella. ?Quello di oggi - afferma il presidente Musumeci - è l'inizio di un percorso, nuovo, per avviare una reciproca collaborazione tra la Regione e il sistema accademico siciliano. Siamo convinti che le università debbano essere un riferimento costante per le istituzioni chiamate a governare e di contro che la Regione non debba essere vista solo come una semplice erogatrice di risorse?. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come i temi dell'istruzione e della ricerca universitaria siano considerati prioritari per la formazione e l'occupazione dei giovani, per arginare la 'fuga dei cervelli' e favorire l'accesso al mondo del lavoro. E' emerso che un terzo degli studenti siciliani (51.560) che si iscrivono al primo anno universitario scelgano un ateneo al di fuori dell'Isola: nell'ordine Lazio, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Piemonte. ?Dobbiamo invertire questo trend - è stato sottolineato da tutti - puntando sull'attrattività delle università, ecco perché questa interlocuzione vogliamo sia costante, con un confronto, se necessario, anche critico. Vogliamo contribuire a rendere i nostri atenei maggiormente apprezzabili per evitare ?una mobilità passiva', con perdita di capitale umano?.