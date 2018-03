Sicilia: M5S, troppi 30 enti per agricoltura, serve coordinamento

Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - "Chi vuol fare impresa nel settore agricolo in Sicilia è costretto letteralmente a perdere il senno. Tra i mille primati che questa Regione può vantare a livello nazionale, c'è quello assolutamente negativo della miriade di enti che si occupano del settore agricolo. Il governo Musumeci provveda all'efficientamento e al coordinamento degli enti regionali di questo settore". Così la deputata regionale del M5S all'Ars Valentina Palmeri che ha depositato una mozione che impegna il governo regionale ad intervenire per coordinare tutti gli enti che si occupano di agricoltura. "Sono circa 30 gli enti, istituti e consorzi che si occupano di agricoltura e relativi servizi, i quali spesso non sanno quello che fanno e creano un dedalo di burocrazia che soffoca tutte le aziende - spiega Palmeri - Una situazione che garantisce però un piatto ricco per le maggioranze regionali di turno, dato che ogni nuovo governo ha facoltà di nominare nuovi presidenti, consigli di amministrazione e tanti posti di sottogoverno". Incomprensibile per il M5S, invece, "l'esclusivo interesse per la soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo (Esa), ad oggi l'unico che potrebbe svolgere compiti di assistenza tecnica in agricoltura e di coordinamento sul territorio dei ruoli degli altri enti ed istituzioni".