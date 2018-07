Sicilia: M5S, pieno di mozioni approvate dall’Ars

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Pieno di mozioni approvate per il M5S Sicilia, che porta a casa nove ok che impegnano il governo regionale a muoversi su tantissimi fronti dal turismo, alla sanità, alla disabilità al settore dell'allevamento". E' quanto si legge in una nota dei deputati M5S all'Ars. Per quanto riguarda la destagionalizzazione, il sì dell'aula alla mozione, a prima firma di Giancarlo Cancelleri, "impegna il governo ad istituire presso l'assessorato regionale per il Turismo un fondo per la destagionalizzazione, volto ad incentivare, attraverso uno sconto sui voli e strutture ricettive, la presenza dei visitatori nei periodi di bassa stagione, con individuazione dei destinatari della misura tramite lo studio dei flussi turistici e l'individuazione annuale di una nazione o di una regione alla quale applicare lo sconto, al fine di far scoprire la Sicilia ad una platea sempre più ampia di turisti". Sul personale nei pronto soccorso, l'Ok da Sala d'Ercole è arrivato alla mozione a firma di Francesco Cappello per impegnare il governo a "governo a farsi parte attiva per imporre ai direttori generali ed ai commissari straordinari delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale a porre in essere le necessarie procedure per il reclutamento del personale medico ed infermieristico". Sportello unico disabilità e commissione disabilità: Ok dell'Aula anche a due mozioni presentate dalla deputata Roberta Schillaci. Una riguarda la creazione di uno sportello unico sulla disabilità, l'altra verifiche nella composizione della commissione medica per l'esame della disabilità. In Sicilia, infatti, non esiste uno sportello unico per le disabilità, né un sito web. L'obiettivo è fornire all'utenza attività di informazione, di consulenza sia ai soggetti affetti da patologie invalidanti sia ai familiari per aiutarli nel disbrigo delle pratiche, evitando così loro di vagare da un ufficio all'altro. L'altra mozione obbliga il Governo a inserire all'interno delle commissioni mediche che si occupano di valutare le domande di disabilità anche medici specialisti delle patologie che si chiede di valutare.