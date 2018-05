Sicilia: M5S, Pantelleria rischia di rimanere isolata

Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Scaduto il contratto per il collegamento con Pantelleria, l'isola rischia di rimanere isolata". A lanciare l'allarme è la portavoce del M5S all'Ars Valentina Palmeri che ha presentato un'interrogazione diretta al presidente della Regione e all'assessore delle Infrastrutture per sapere "quali provvedimenti urgenti intenda prendere la Regione per evitare disagi ai residenti dell'isola e contraccolpi al turismo, considerato che il 18 maggio al traghetto Galaxy, in servizio per i collegamenti da e per l'isola, scadeva il contratto di affitto con la società Traghetti delle isole". Galaxy era stato noleggiato per sostituire il traghetto Lampedusa, fermo dallo scorso novembre a causa di una avaria e la cui riparazione dovrebbe essere ultimata entro pochi giorni. "Se non ci saranno interventi immediati della Regione - sottolinea Palmeri - i disagi saranno inevitabili, considerando tra l'altro che le difficoltà di collegamento marittimo potrebbero compromettere il flusso turistico della stagione estiva appena iniziata".