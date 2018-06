Sicilia: M5S, no a corsi formazione a pagamento in Medicina generale

Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - Il M5S chiede la revoca del provvedimento che prevede, a partire da quest'anno, il pagamento per i medici di un contributo di 50 euro per partecipare ai corsi per la formazione in Medicina generale. A prevederlo è il bando per l'accesso ai corsi del triennio 2017-2020 emesso dalla Regione Sicilia in data 17 marzo 2017 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 marzo 2017. Un caso "unico", sottolinea il Movimento, dato che nei bandi pubblicati in tutte le altre Regioni non è previsto nessuno contributo. "Ci chiediamo ? afferma il deputato all'Ars Francesco Cappello ? del perché di questa unicità del provvedimento che è contestato fortemente dai rappresentanti dei candidati e il perché di questa difformità non solo con le altre Regioni ma anche con il passato". Il Movimento ha presentato un'interrogazione al governo chiedendo la revoca del provvedimento.