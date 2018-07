Sicilia: M5S, Musumeci metta alla porta Armao

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Ed eccolo qua il capolavoro firmato Musumeci-Armao. Quando dicevamo in commissione e in Aula che la finanziaria era infarcita di errori macroscopici che sarebbero certamente stati impugnati, lo dicevamo a ragion veduta. Se questi sono gli esperti della politica, gli stessi cioè che in un recente passato hanno creato i disastri che ben conosciamo, allora la Sicilia è condannata, nero su bianco. Parola di Consiglio dei Ministri". Così la capogruppo del M5S all'Ars Valentina Zafarana e il vice presidente dell'Assemblea Giancarlo Cancelleri commentano l'impugnativa da parte del governo nazionale della finanziaria regionale. "Abbiamo letto basiti le dichiarazioni di Armao (assessore regionale all'Economia ndr) sul fatto che il Consiglio avrebbe impugnato le manovre volute dai deputati - affermano - Armao non è soltanto tecnicamente incapace, ma anche disonesto intellettualmente, perché tra le norme impugnate ci sono provvedimenti che portano la firma del governo regionale". E aggiungono: "L'unica cosa da fare adesso per Musumeci è mettere alla porta Armao, che oltre ad essere il re dei conflitti d'interesse in Sicilia, vedasi caso Riscossione, prima mente sulla trattativa con Roma e poi si fa impugnare mezza finanziaria a sua firma. Della sagra dei dilettanti la Sicilia non ha certo bisogno. Solo Musumeci è riuscito a fare peggio di Crocetta".