Sicilia: Lupo (Pd), restiamo all’opposizione, finanziaria non si fa in una notte (2)

(AdnKronos) - L'assessore all'Economia, Gaetano Armao, e lo stesso governatore hanno più volte parlato di una manovra snella, che potrebbe ottenere il semaforo verde in Aula senza grossi intoppi. "Non mi pare che una finanziaria di 35 articoli possa definirsi snella - prosegue Lupo -. La riorganizzazione degli Iacp, la soppressione dell'Esa, la fusione di Irfis, Ircac e Crias sono riforme complesse che richiedono tempo, a meno che nella manovra non ci siano solo norme quadro che rinviano a riforme strutturali. In ogni caso prima di qualsiasi ragionamento occorre poter leggere questa legge di stabilità, annunciata da giorni ma di cui non c'è traccia". "Il nostro non è ostruzionismo - conclude il capogruppo dem -, noi riteniamo che la Sicilia abbia bisogno subito del bilancio e della legge di stabilità, ma occorre che siano fatti beni e che servano al rilancio dell'Isola. E tutto non può essere fatto in una notte".