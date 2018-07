Sicilia: Governo Musumeci approva ddl su diritto allo studio (3)

(AdnKronos) - Si tende a favorire la più ampia inclusione nel sistema educativo anche mediante servizi di trasporto scolastico e di assistenza specialistica, pure in sede domiciliare. Sono poi disciplinate azioni di sostegno per studenti immigrati residenti sul territorio e azioni di valorizzazione delle scuole e dei processi d'insegnamento presso le isole minori, le aree montane o le aree metropolitane soggette a degrado sociale, nelle quali si intende intervenire attraverso il potenziamento delle attività pomeridiane ed extracurriculari. Fra le azioni a sostegno del sistema universitario, è prevista l'erogazione di borse di studio, di contributi a favore di studenti meritevoli in condizioni di disagio e iniziative finalizzate a favorire il rientro di studiosi siciliani. Sempre per innalzare il livello delle competenze degli studenti siciliani, sono previsti interventi per il potenziamento linguistico e progetti di scambio culturale e internazionale, finalizzati allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Stati membri dell'Unione europea. È inoltre disciplinata l'adozione di misure per rafforzare l'identità siciliana, attraverso iniziative formative volte all'acquisizione di una rinnovata consapevolezza della cultura regionale e delle potenzialità dello strumento autonomistico.