Sicilia: Fava, Musumeci dica se esiste ancora maggioranza e programma governo

Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "Dopo due mesi di melina tutta interna alla maggioranza, che ha paralizzato l'Ars senza permetterle di votare una sola legge, il governo Musumeci ha il dovere di presentarsi in Aula per dire se questa maggioranza c'è ancora e se esiste ancora un programma di governo sul quale confrontarsi con gli strumenti della democrazia: discussione e voto". Così il deputato regionale di Cento Passi Claudio Fava, dopo la decisione dell'Aula di rinviare in commissione Bilancio il 'collegato' alla finanziaria. "Se questo tipo di confronto non è possibile - ironizza Fava - meglio trasformare la Regione in un Principato ed abolire il parlamento regionale. Almeno i siciliani sapranno a chi presentare il conto".