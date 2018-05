Sicilia: ‘disfunzioni’ a Sicilia Digitale, Fiom chiede incontro ad assessore Armao

Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - La Fiom chiede un incontro all'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao per discutere l'applicazione del contratto e degli inquadramenti dei lavoratori di 'Sicilia Digitale', società che gestisce i servizi informatici della Regione. "Due mesi fa - afferma Francesco Foti, della segreteria Fiom Cgil Palermo - abbiano chiesto un incontro con l'amministratore unico Dario Corona, subentrato a Antonio Ingroia, senza ottenere risposte". Al sindacato sono giunte diverse segnalazioni dai lavoratori su "disfunzioni organizzative" all'interno della società che penalizzerebbero parte del personale "per scelte discrezionali" della direzione. "Ci sono state segnalate diverse assegnazioni di livelli retributivi superiori a parità di mansioni, a fronte di mancati corretti inquadramenti - dice Foti - e anche il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità, nonostante le sentenze vinte dai lavoratori. All'incontro avremmo dovuto anche chiedere in che modo la società intende affrontare la condizione di precariato degli oltre 30 lavoratori in somministrazione: alcuni di loro si trovano in questa condizione da più di otto anni".