Sicilia: deputati M5s, Venere di Morgantina a Roma? Una follia

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - "La proposta di Sgarbi di portare la Venere di Morgantina a Roma perché, a suo dire, in Sicilia non la visita nessuno è una follia che non sta né in cielo né in terra. Il compito di Sgarbi è quello di portare visitatori in Sicilia, non di depauperarla. Se non è in grado di farlo, vada via. Sgarbi non faccia campagna elettorale con i nostri beni culturali". A dirlo è la deputata regionale ennese del Movimento 5 Stelle, Elena Pagana, cui fanno eco anche i componenti della V commissione all'Ars, Giovanni Di Caro, Nuccio Di Paola, Roberta Schillaci e Giampiero Trizzino. "Nella ormai ex provincia di Enna, tra strade inesistenti e viabilità pari a zero - spiega la deputata - c'è un patrimonio culturale e demo-etno-antropologico testimone della storia della nostra Isola: dalle città ellenizzate come Morgantina all'eredità romana di Centuripe e Piazza Armerina".