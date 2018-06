Sicilia: Dasoe, nessun allarme ghiaccio contaminato

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Nessun allarme sulla produzione e consumo del ghiaccio alimentare in Sicilia. A gettare acqua sul fuoco dopo i dati diffusi ieri dall'Inga (Istituto nazionale del ghiaccio alimentare), secondo cui il 25% dei locali siciliani produce e utilizza ghiaccio contaminato, è l'Osservatorio epidemiologico dell'assessorato regionale alla Salute. "In relazione al comunicato stampa diffuso ieri dall'Inga - afferma in una nota la dirigente del Dasoe Maria Letizia Diliberti - si precisa che non risulta allo stato attuale alcun allarme sulla produzione di ghiaccio alimentare prodotto nell'isola che possa arrecare danno alla salute pubblica né risultano avviati di conseguenza controlli straordinari". Il Dasoe fornisce anche dei chiarimenti sui dati diffusi. "I campioni di ghiaccio esaminati nel quadro di un piano ordinario di controlli hanno messo in evidenza alcune non conformità sotto il profilo microbiologico nella fase di produzione - ha precisato Diliberti - Nel 2017 su 248 operatori del settore alimentare che auto producono ghiaccio, 125 sono stati esaminati e 31, cioè il 25% del campione non degli operatori nell'isola, sono risultati non conformi". Per quanto riguarda i controlli sul territorio, l'assessorato sottolinea che "non è scattato alcun allarme e che i controlli sono predisposti nella programmazione organica ed ordinaria di questo dipartimento". La Sicilia, conclude Diliberti, "è attualmente l'unica regione sul territorio nazionale ad aver istituito un piano ordinario di controlli in materia per elevare sempre di più il livello di protezione e tutela dei consumatori".