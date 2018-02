Sicilia: Cgil critica su rimozione Antoci, si rischia battuta d’arresto

Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Rispettiamo le prerogative del presidente della Regione nella scelta dei dirigenti della Regione e degli enti, la mancata riconferma di Giuseppe Antoci alla guida del Parco dei Nebrodi tuttavia ci sembra una scelta certamente da non condividere perché si lascia sola una persona che ha dimostrato autorevolezza, competenza e rigore nella lotta all'illegalità e che proprio per questo suo impegno ha subito un attacco violento della mafia. Si corre il rischio che ci sia una pericolosa battuta d'arresto". Così, in una nota congiunta, il segretario generale della Cgil Sicilia Michele Pagliaro e Giuseppe Massafra, della segreteria confederale nazionale Cgil. "Auspichiamo - aggiungono - che sull'ambito di cui si è occupato Antoci i riflettori restino accesi e che non si torni indietro".