Sicilia: Bankitalia, in 2017 export in aumento del 30,4%

Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Dopo essersi ridotte per quattro anno consecutivi, nel 2017 le esportazioni siciliane sono cresciute del 30,04%, con un aumento in volume del 16,9%. E' quanto emerge dal rapporto 'Economie regionali' di Bankitalia presentato oggi, nella sede palermitana di via Cavour. L'export di prodotti petroliferi (60% circa del totale regionale) "è nettamente cresciuto" e le esportazioni degli altri settori "sono aumentate in valore del 15,9%". Il maggiore contributo alla crescita è derivato dal comparto chimico-farmaceutico e anche le esportazioni agro-alimentari hanno fatto registrare un aumento, sebbene in rallentamento. La crescita dell'export è stata più intensa nei paesi al di fuori dell'Unione europea (39,3) mentre con i paesi dell'eurozona si attesta al 19,1. "Al netto del comparto petrolifero - si legge nel rapporto - le vendite verso i paesi emergenti sono aumentate in misura maggiore rispetto a quelle destinate ai mercati più maturi, trainate soprattutto dai paesi asiatici".