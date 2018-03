Sicilia: assemblea precari Regione, Cisl Fp ‘Stabilizzazioni devono essere completate’

Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "il processo delle stabilizzazioni deve essere portato a termine. Non è più accettabile che ci siano lavoratori che, dopo anni di sacrificio e di attesa, si ritrovino ancora in una situazione in cui i loro diritti non sono riconosciuti dal'amministrazione". Così il segretario generale della Cisl Fp Sicilia Paolo Montera nel corso dell'assemblea dei precari della Regione, indetta dal sindacato, per discutere delle procedure di stabilizzazione previste dalla legge Madia. Un incontro al quale ha preso parte anche l'assessore regionale alle Autonomie locali Bernardette Grasso. "Dobbiamo trovare percorsi sostenibili ma da parte del governo regionale c'è la ferma intenzione di procedere alle stabilizzazioni - ha assicurato Grasso - Entro la fine dell'anno definiremo le diverse tappe da seguire, anche perché le risorse saranno disponibili dal 1 gennaio 2019". Apertura accolta con soddisfazione da parte del sindacato che ha ribadito di essere "disponibile al confronto per stabilire il programma per la stabilizzazione" ma anche pronto a vigilare "sul raggiungimento degli obiettivi e, allo stesso tempo, affinché non si arresti il processo per il rinnovo del contratto e la riclassificazione di tutto il personale attualmente in servizio alla Regione".