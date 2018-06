Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Dopo settimane di attesa per la discussione in Aula, Sala d'Ercole ha deciso di rinviare il 'collegato' alla finanziaria in commissione Bilancio. Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ha messo al voto la proposta in tal senso presentata dal capogruppo del Pd Giuseppe Lupo e l'aula ha votato a favore. Miccichè ha quindi sospeso la seduta e convocato la conferenza dei capigruppo.