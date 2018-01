Sicilia: Armao, taglio contributi? Nessuna alternativa, iter già avviati’

Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - "Non c'era alternativa se non quella di bloccare tutto. Da parte del Governo c'è l'impegno a cambiare completamente l'impostazione, a rivedere da quest'anno criteri e priorità. Soprattutto effettueremo controlli dettagliati e puntuali sulle singole istruttorie degli enti, delle associazioni e delle fondazioni per verificare la congruità della spesa". A dirlo all'Adnkronos è l'assessore all'Economia della Regione siciliana, Gaetano Armao, dopo la polemica scatenata dal taglio dei contributi assegnati dalla Regione alle associazioni dell'ex Tabella H. Una suddivisione delle risorse da parte degli assessorati che ha lasciato scontenti in molti, suscitando una vera e propria levata di scudi. Lamentele e rimostranze che l'inquilino di via Notarbartolo definisce "legittime" di fronte a un'assegnazione di risorse "decisamente incongrua". "Capisco la giusta riprovazione - spiega Armao - di chi guida un'istituzione importante e si trova in mano con poco meno di un quarto di quello che ha speso ma l'unica alternativa era bloccare quei fondi". Per Armao, infatti, non sarebbe stato possibile modificare l'assegnazione dei fondi. Anche per i tempi stretti. "Le commissioni dei singoli assessorati, formate da tecnici e nominate dal precedente governo - puntualizza l'assessore - hanno finito i lavori tra il 10 e l'11 di dicembre. Le risultanze sono arrivate sui nostri tavoli a metà di dicembre ed entro la fine del mese o rispettavamo quanto deciso dal precedente esecutivo o bloccavamo tutto. Non c'era un'alternativa".