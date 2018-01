Sicilia: Apprendi (LeU), deficit Regione? Merito del ‘miracolo’ Baccei

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - "Se i dati del deficit della Regione siciliana forniti dal presidente Musumeci sono veri, e non ho motivo di dubitarne, dobbiamo essere grati non solo a Crocetta ma soprattutto al commissario renziano Baccei, mandato in Sicilia per sistemare a puntino i conti. Mi chiedo cosa sarebbe stata oggi la Sicilia senza il 'miracolo' Baccei e senza le sue 'ricette' economiche". Lo afferma Pino Apprendi, di Liberi e Uguali, commentando i dati sui conti della Regione diffusi oggi da Musumeci.