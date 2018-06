Sicilia: al via progetto Innova, 9 borse di studio a giovani laureati e dottorati

Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Nove borse di studio per neolaureati e dottorati siciliani per offrire l'opportunità concreta di inserimento nel mercato del lavoro grazie alla realizzazione di percorsi di formazione e accompagnamento presso enti di ricerca pubblici localizzati nel territorio siciliano. E' l'obiettivo del progetto Innova 'Innovazione e valorizzazione efficienza energetica imprese sistema AgroIndustria', realizzato da Enea-Dipartimento Unità efficienza energetica e cofinanziato dalla Regione siciliana grazie al Po Fse 2014-2020 della Sicilia. Innova prevede l'erogazione di nove borse di studio per consentire a giovani talenti, laureati nelle diverse discipline scientifiche o con dottorato di ricerca, di realizzare un percorso di studio e ricerca accompagnato da un'azione formativa finalizzata all'inserimento lavorativo in realtà di ricerca o di alta professionalità pubbliche e private, includendo anche la creazione di imprese fondate sulla conoscenza e sull'innovazione tecnologica e/o organizzativa. Le borse hanno la durata di diciotto mesi ripartita su due periodi tra loro consecutivi: uno di 12 mesi e uno di sei. L'estensione dei sei mesi è subordinata ai risultati conseguiti dal borsista nel corso della prima annualità della borsa (sono previste obbligatoriamente almeno due azioni di spin-off).