Sicilia: al via progetto Innova, 9 borse di studio a giovani laureati e dottorati (2)

(AdnKronos) - "Innova si configura come occasione per sviluppare iniziative di spin off in settori strategici come l'agroindustria e l'efficienza energetica con l'obiettivo ultimo di creare iniziative auto-imprenditoriali ed innovative - spiega Carlo Alberto Campiotti, direttore del progetto - I borsisti usufruiranno di un intervento formativo finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze per l'elaborazione e la gestione di progetti complessi e per lo sviluppo e attuazione di un'idea imprenditoriale, espressione di spin off di ricerca, con pm siciliane, sull'efficienza energetica". "La Regione vuole offrire a giovani laureati e/o dottorati opportunità concrete di inserimento nel mercato del lavoro - ha aggiunto il capo gabinetto dell'assessorato regionale all'Istruzione Antonio Valenti - L'assessorato, consapevole che la conoscenza costituisce l'asset attraverso il quale rafforzare il sistema produttivo regionale, si è posto l'obiettivo principale di sviluppare, in raccordo con gli enti di ricerca vigilati dal ministero, percorsi di formazione e di accompagnamento di giovani laureati per favorire lo sviluppo di imprenditorialità innovativa, organizzativa e manageriale in settori strategici per l'economia della Sicilia?.