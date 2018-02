Sicilia: abrogazione doppia preferenza, scoppia la lite in Fi tra Caronia e Milazzo (2)

(AdnKronos) - "Non si vuole ricordare o si finge di non ricordare, che gli effetti di leggi elettorali come quella con cui malauguratamente andremo a votare, cosi come tutte le altre che hanno impedito ai cittadini di esprimere il loro voto di preferenza lasciando la scelta ai partiti, ha permesso che molte donne la cui vocazione e la cui competenza in politica erano molto al di sotto della loro avvenenza e del loro fascino, di far parte del Parlamento e in qualche caso del Governo - aggiunge Caronia - Tantissime altre invece, forse meno affascinanti ma sicuramente più capaci alle quali è stato vietato l'accesso alle liste elettorali proprio per la mancanza del voto di genere non hanno avuto nessuna opportunità". "Continui pure cosi l'onorevole Milazzo e considerata la sua giovane età non escludo affatto che in un futuro, speriamo quanto più vicino possibile, non sia egli a dover chiedere la parità di genere perché se tutti gli uomini, io credo di no, dovessero condividere una cultura e una visione così marcatamente maschilista, saranno loro a sparire dalla scena politica del Paese- dice -Trovo peraltro specioso che il M5S venga tirato strumentalmente per la giacchetta in quanto in nessuna occasione ho mai sentito una loro posizione contraria alla doppia preferenza. Ho sentito, questo si, esprimere alcune preoccupazioni per un possibile utilizzo scorretto della legge che possa facilitare brogli o l'individuazione del voto. Queste preoccupazioni io li condivido. Occorre quindi come ho già detto migliorare opportunamente la legge per favorire la parità di genere e non buttare via l'acqua sporca con tutto il bambino".