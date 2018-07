Sicilia: 12 milioni per l’alta formazione, Lagalla ‘Confido in ampia partecipazione’ (2)

(AdnKronos) - Sempre con l'obiettivo di promuovere la sinergia tra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo, sono stati stanziati 3 milioni di euro per il finanziamento delle borse di dottorato di ricerca relative all'anno accademico 2018/2019. La dotazione finanziaria sarà ripartita sulla base della classe dimensionale di appartenenza degli atenei regionali e le borse di studio saranno destinate a giovani laureati siciliani, al di sotto dei 35 anni, utilmente classificati nella graduatoria di ammissione ai corsi. Infine cinque milioni di euro sono stati stanziati per i contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria, al fine di rafforzare la presenza sul territorio di figure altamente qualificate. Si tratta di un intervento rivolto ai laureati in Medicina e Chirurgia, di età non superiore ai 35 anni, classificati nella graduatoria di ammissione alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2017/2018, con un reddito Isee non superiore ai 30 mila euro.