Senato: Casellati, no a facili scorciatoie per riforma seconde Camere

Bucarest, 15 giu. (AdnKronos) - "Penso che il tema della riforma delle seconde Camere, che in tanti nostri ordinamenti torna ciclicamente all'attenzione del dibattito pubblico, debba essere affrontato con maturità istituzionale, senza cadere in semplificazioni o facili scorciatoie". Lo ha affermato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenuta a Bucarest alla diciannovesima riunione dell'Associazione dei Senati d'Europa, dedicata al tema: ?Le attuali sfide della coesione economica, sociale e territoriale dell'Europa; quale ruolo per i Senati??. "Al di là delle riforme costituzionali di portata strutturale, vi sono infatti -ha spiegato la seconda carica dello Stato- piccoli e grandi mutamenti che possiamo e dobbiamo imparare ad interpretare, anticipando e affiancando i cambiamenti politici, sociali, economici, culturali. Riaffermare la dimensione insostituibile della rappresentanza parlamentare significa infatti non sfuggire i cambiamenti, ma saperli cavalcare con entusiasmo e spirito di iniziativa. E' l'obiettivo che mi impegno a perseguire per il Senato italiano nella legislatura appena iniziata, certa che il confronto inter-parlamentare saprà sempre offrirci validi stimoli e spunti di riflessione". Casellati ha poi rivendicato l'importanza della riforma del Regolamento del Senato approvata al termine della passata legislatura, "un percorso di manutenzione regolamentare -ha sottolineato- che ha la sua portata innovatrice nella riscoperta del senso autentico di una tradizione parlamentare fondata sulla collaborazione con l'esecutivo e sul pragmatismo nei rapporti con i cittadini".