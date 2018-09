Scuola: Venezia, riparte il programma ‘Tutta un’altra Asl’

Venezia, 26 set. (AdnKronos) - Con l'avvio del nuovo anno scolastico, ritorna ?Tutta un'altra Asl?, il programma di Fondazione di Venezia e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto che agevola l'incontro tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le istituzioni culturali o le aziende proponendo percorsi mirati di alternanza scuola-lavoro agli studenti al fine di facilitare l'acquisizione di competenze utili al loro inserimento lavorativo. I due enti rappresentati da Giovanni Dell'Olivo, direttore della Fondazione di Venezia, e Annamaria Pretto, referente regionale per l'ASL dell'USR del Veneto, hanno presentato, nella sede della Fondazione di Venezia, la terza edizione del programma ?Tutta un'altra Asl? e i risultati delle precedenti edizioni a insegnanti, dirigenti scolastici e istituzioni: 112 percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati per altrettanti studenti di 9 istituti scolastici del Veneto in 10 realtà ospitanti dal 2016 al 2018. Da oggi, infatti, gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del Veneto possono fare richiesta alla Fondazione di Venezia per accedere ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, mirati e in linea con l'individuale percorso di apprendimento degli studenti.