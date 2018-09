Scuola: Venezia, riparte il programma ‘Tutta un’altra Asl’ (3)

(AdnKronos) - "Tutta un'altra ASL" per "tutta un'altra scuola" che, nel dialogo con il territorio, amplia e arricchisce l'ambiente di apprendimento dei suoi studenti, per accompagnarli ad affrontare con autonomia e responsabilità compiti reali e sfidanti ? dichiara Francesca Altinier, dirigente dell'Ufficio II dell'USRV - Nella continuità tra il "dentro" e il "fuori" dall'aula sta la qualità dell'Alternanza, e su questa si consolida l'alleanza tra Fondazione di Venezia e USR Veneto. Il riconoscimento, da parte delle scuole e di chi accoglie gli studenti, di ciò che essi imparano in AS-L rappresenterà una significativa evidenza della nostra collaborazione?. Al fine di agevolare l'incontro tra licei e mondo del lavoro la Fondazione di Venezia ha sottoscritto, nel 2016, un Protocollo d'Intesa, di durata triennale, con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di attività di Alternanza Scuola-Lavoro che ha condotto alla nascita di ?Tutta un'altra Asl?. Nell'ambito del progetto, la Fondazione di Venezia, in collaborazione con l'USRV individua e crea una rete di soggetti che possono proporre percorsi di ASL di alto livello per i licei, facendo da piattaforma di coordinamento tra scuola e soggetto ospitante. L'azione di ricognizione di Fondazione di Venezia e USRV per individuare i soggetti accoglienti, si è concretizza in una serie di incontri preliminari funzionali al trasferimento dei contenuti dell'iniziativa. I due enti, insieme ai soggetti ospitanti candidati, individuano le aree di co-progettazione, le attività e le tempistiche sintetizzate in una scheda che viene poi proposta ai Licei. I ragazzi interessati, tramite i tutor scolastici, inviano le lettere motivazionali alla Fondazione di Venezia. Le lettere vengono trasferite agli enti ospitanti per l'individuazione dei profili più adatti ad ogni singola realtà. Il passaggio successivo vede la Fondazione di Venezia fare da collettore tra l'ente ospitante e la scuola per l'avvio effettivo del percorso. Gli istituti che vogliano informarsi sui percorsi di ASL previsti per l'a.s. 2018/2019 possono visitare il sito della Fondazione di Venezia: www.fondazionedivenezia.org