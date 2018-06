Scuola: Musumeci incontra ministro, pronto decalogo per governo Conte (2)

(AdnKronos) - "Stiamo mantenendo fede - afferma il governatore - agli impegni presi con una delegazione di insegnanti 'deportati', alla quale avevamo assicurato l'impegno del governo regionale a rappresentare, al nuovo esecutivo centrale, una volta insediatosi, le istanze legittime di migliaia di persone". Per Musumeci è "necessario intervenire rapidamente e congiuntamente con il governo nazionale sulla complessa situazione della scuola siciliana, in linea anche con l'intesa siglata tra i sindacati e il ministero sulle assegnazioni provvisorie del personale. È un passo importante, all'insegna di una proficua cooperazione inter-istituzionale, che pone avanti gli interessi delle famiglie e dei ragazzi siciliani". Su quest'ultimo aspetto, la posizione del governo regionale è in linea con quanto convenuto tra il ministero e le sigle sindacali. Già il prossimo anno, molti docenti siciliani trasferiti al Nord potranno ritornare in sede e 6.500 potranno ottenere le assegnazioni provvisorie per i posti di sostegno. "Tuttavia - aggiunge l'assessore Lagalla - ancora molto rimane da fare per rispondere adeguatamente alle esigenze delle famiglie siciliane e degli studenti disabili, che hanno diritto a un'adeguata assistenza per affrontare al meglio il loro percorso di studi. Ed è soprattutto di questo che parleremo martedì a Roma con il ministro Bussetti".