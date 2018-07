Scuola: Donazzan, anagrafe regionale e offerta diversificata per evitare abbandoni (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - I percorsi professionalizzanti, proposti con la collaborazione del Centro Consorzi, Ciofs Don Bosco, Centro di formazione professionale Camerini Rossi, Cnos FAP, Coges, Enaip Veneto, Fondazione AIDA, Fondazione Centro Produttività Veneto, Istituto Canossiano, Istituto Don Calabria, Scaligera Formazione e Scuola Edile di Padova, hanno visto i partecipanti impegnarsi in laboratori artistici sul legno, scuola per pizzaioli, produzione video, hip-hop , poesia in musica, fotografia, ?spray art?, graffiti, riadattamento di abiti usati. ?Un territorio maturo e consapevole, dove servizi scolastici, formativi e sociali riescono a collaborare tra loro e con il privato sociale ? conclude Donazzan ? può sperimentare interventi plurali e diversificati come questo. La chiave di volta è la tempestività: nessun ragazzo deve perdersi per strada, perché ogni abbandono non è solo un fallimento individuale, ma uno scacco per l'intero sistema, familiare, sociale, educativo ed economico?.