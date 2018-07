Scuola: Donazzan, anagrafe regionale e offerta diversificata per evitare abbandoni (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - A gennaio 2018 l'anagrafe regionale studenti ha fotografato 3.489 ragazzi tra i 14 e i 17 anni, per il 60 per cento maschi, che avevano disertato i banchi di scuola e i laboratori della formazione professionale. L'anno precedente gli ?abbandoni' in Veneto erano 3.297. In media negli ultimi cinque anni circa il 7 per cento degli iscritti alla scuola dell'obbligo in Veneto ha lasciato i banchi prima dei dieci anni di frequenza previsti dalla legge. Si tratta di un tasso di dispersione scolastica inferiore al target europeo del 10 per cento e a quello di altre regioni, ma è pur sempre il segno di fragilità del sistema educativo o di problematiche individuali e familiari. Con l'iniziativa sperimentale ?Fuori scuola?, nell'ultimo biennio la Regione Veneto ha contattato e coinvolto 237 ragazzi ?dispersi': 53 hanno concluso l'anno scolastico sui banchi di scuola conseguendo la promozione, 108 hanno intrapreso percorsi alternativi fatti di laboratori professionalizzanti, esperienze creative, alternanza duale tra scuola e lavoro. ?Grazie alla creatività, all'esperienza e alla collaborazione tra operatori e formatori dei centri per l'impiego, dei centri per l?educazione degli adulti e del mondo della formazione professionale ? evidenzia l'assessore ? è stato possibile offrire percorsi ?su misura' per rimettere in gioco questi ragazzi e stimolare in loro interessi e talenti. Solo un sistema educativo forte, dove istruzione e formazione professionale vanno a braccetto, può proporre esperienze di questo tipo, antidoto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile e sociale?.